Sofia Goggia si ferma | salta il secondo SuperG di St Anton

(Di domenica 15 gennaio 2023)non prenderà parte aligante femminile di Coppa del mondo in programma domenica 15 gennaio sulla pista di St., in Austria. La bergamasca, caduta nel corso deligante di sabato sulla “Karl Schranz” quando era in lizza per la vittoria, è stata sottoposta presso la clinica La Madonnina di Milano dal Presidente della Commissione Medica FISI Andrea Panzeri ad una risonanza magnetica e ad una TAC al ginocchio destro, i quali non hanno rilevato alcun danno.non gareggerà domenica per precauzione, la situazione verrà monitorata nei prossimi giorni in vista delle gare del prossimo fine settimana a Cortina.