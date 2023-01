Sofì e Luì dei Me contro Te | perché non si baciano in pubblico? Quando si sposano e quanto guadagnano

(Di domenica 15 gennaio 2023)e Luì dei MeTe, coppia da 6,4 milioni di follower su Youtube, si sono raccontati in una recente intervista al Corriere della Sera in cui hanno raccontato la loro vita insieme. Se fosse andata male con Youtube, oggie Luì sarebbero stati rispettivamente una pediatra ed un farmacista.e Luì... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Io Donna

In coppia conè seguitissimo. In coppia proprio con la sua partner, inoltre, ha preso parte alla pellicola cinematografica Me contro te - La vendetta del Signor S. Sofia Scalia: dove abita ...... la coppia siciliana esplosa su Youtube con oltre 10 milioni di follower e amatissima dai bambini, formata da Luigi Calagna e Sofia Scalia - più noti come- i primi ospiti della puntata di ... Le relazioni difettose - Perché non riesco a sganciarmi da questa storia