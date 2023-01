Snooker | Trump – Williams in tv e streaming | l’orario della finale Masters 2023

Eurosport IT

Entra nel vivo il Masters 2023 di, primo appuntamento della Tripla Corona. Neil Robertson, campione in carica, è stato ...00 - Juddv Ryan Day [15] 20:00 - Kyren Wilson v Stuart Bingham [...Ronnie O'Sullivan ha vinto il Mondiale 2022 didopo aver sconfitto Juddnella Finale giocata come da tradizione al Crucible Theatre di Sheffield (Inghilterra). Il 46enne inglese ha avuto la meglio sul connazionale col punteggio di 18 ... Snooker - Judd Trump batte 6-1 Stuart Bingham: è finale al Masters ... Judd Trump acknowledges that he hasn’t played to the best of his ability despite making the final of The Masters, but the 2019 winner is remaining positive.Masters final will be contested between former champions Judd Trump and Mark Williams on Sunday in London. After comprehensively winning their respective semi-final ties, the pair will vie for the ...