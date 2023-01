(Di domenica 15 gennaio 2023) Arriva un tripudio di podi per la Nazionale italiana disu pistanell’ultima giornata della tappa di Coppa del Mondo casalinga in Val di. Spettacolare la gara del singolo al femminile: ètricolore. Are è la solitache si impone con il crono di 1’44?83, volandoin chiave classifica generale (400 punti per lei). L’altoatesina si impone davanti alle connazionali Greta Pinggera, staccata di soli due centesimi, e Nadine Staffler, a 48 centesimi. Alnon arriva il successo (l’austriaco Thomas Kammerlander), ma c’è uncon Alex Gruber, secondo a 4 centesimi, e Fabian Brunner, terzo ...

OA Sport

L'Italia porta a casa un'altra tripletta nel singolo femminile della Coppa del mondo disu pistadisputato in Val di Giovo. Evelyn Lanthaler festeggia la 40esima vittoria in carriera nel massimo circuito grazie ad un'altra splendida prestazione chiusa col tempo di 1'44 ...E' grande Italia nella gara inaugurale della tappa di Coppa del mondo disul budello della Val di Giovo grazie ad una favolosa tripletta. Sulla pista altoatesina il duo Patrcik e Matthias Lambacher ha conquistato la terza vittoria stagionale sul massimo ... Slittino naturale: in Val di Giovo altra tripletta per le donne, vince Evelyn Lanthaler. Doppio podio anche al maschile L'Italia porta a casa un'altra tripletta nel singolo femminile della Coppa del mondo di slittino su pista naturale disputato in Val di Giovo ...Altro giro altra tripletta per l’Italia nel singolo femminile di Coppa del mondo di slittino naturale in Val di Giovo. L’eroina locale Evelyn Lanthaler ha festeggiato la 40esima vittoria in carriera s ...