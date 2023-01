(Di domenica 15 gennaio 2023) Arrivano buone notizie per l’Italia dalla tappa di casa di Jaufental (Bolzano), valevole per la Coppa del Mondo di2023. Ancora una volta la nostra squadra ha realizzato risultati eccellenti nell’appuntamento con le gare in notturna, confermando di essere il punto di riferimento della disciplina a livello mondiale. Nelmaschile disputato ieri arriva addirittura una tripletta per l’Italia. Patrick e Matthias Lambacher vincono la gara con il tempo complessivo di 1:50.29 con 15 centesimi di vantaggio su Patrick Pigneter e Florian Clara, mentre completa il podio il duo composto da Mathias Troger e Daniela 1.67. Quarti gli sloveni Matevz Vertelj e Vid Kralj a 3.52, mentre sono quinti gli slovacchi Peter e Dominik Neupauer a 6.95. Nelmaschile disputato oggi, seconda ...

OA Sport

E' grande Italia nella gara inaugurale della tappa di Coppa del mondo disul budello della Val di Giovo grazie ad una favolosa tripletta. Sulla pista altoatesina il duo Patrcik e Matthias Lambacher ha conquistato la terza vittoria stagionale sul massimo ...La Pianura Padana è un immenso congelatore, l'aria più calda ed umida è costretta a ... che corse ho fatto sul ghiaccio col motorino e attaccato lo.' Sandro: 'Avevo 8 anni, riuscii ... Slittino naturale, dominio italiano a Jaufental! Triplette nel doppio e nel singolo femminile, successo anche per Gruber Arrivano buone notizie per l’Italia dalla tappa di casa di Jaufental (Bolzano), valevole per la Coppa del Mondo di slittino naturale 2023. Ancora una volta la nostra squadra ha realizzato risultati ec ...Arriva la seconda tripletta in altrettante gare per il doppio maschile di slittino naturale, impegnato nella tappa italiana di Coppa del mondo in Val di Giovo. Risultati in fotocopia rispetto alla pri ...