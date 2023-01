Slittino | l’Italia è bronzo europeo nel team-relay! La Lettonia trionfa in casa a Sigulda

Leggi su oasport

(Di domenica 15 gennaio 2023) Arriva un’altra medaglia peragli Europei di, che si svolgono in contemporanea alla Coppa del Mondo in quel di. Gli azzurri trovano il primo podio stagionale nel massimo circuito internazionale nelrelay, agguantando anche ila livello continentale. Ottima prova di Sandra Robatscher, Dominik Fischnaller e Rieder/Kainzwaldner che si arrendono solamente alle due squadre nettamente favorite di giornata, chiudendo a 774 millesimi dalla vetta. A vincere è la: i padroni dicontinuano a dominare sul catino baltico, nettamente perfetto per le caratteristiche dei beniamini del pubblico. Dopo il successo di settimana scorsa arriva il bis per Elina Vitola, Kristers Aparjods e Bots/Plume con il tempo di 2’13”143. Deve arrendersi ...