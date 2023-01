(Di domenica 15 gennaio 2023). AnnaDajanae si aggiudica il secondo appuntamento lettone, valevole come quinta tappa della Coppa del Mondo disingolo2023 e, in un colpo solo, si è anche laureata anche. Sul budello baltico la gara odierna ha visto una clamorosa sfida tra atlete di casa e le tedesche, con le azzurre che hanno saputo inserirsi comunque ai piani alti. Le condizioni della pista, tuttavia, erano davvero ai limite, con pioggia battente, temperature alte (4.6°) e il ghiaccio che si scioglieva con il passaggio delle slitte, andando a rivoluzionare la classifica nella seconda manche. Da questo scenario così complicato è emersa Anna ...

OA Sport

C'è ancora la firma di Andrea Voetter e Marion Oberhofe r nel doppodi Coppa del mondo di. Le due azzurre hanno vinto anche a Sigulda , in Lettonia, nella tappa valida anche per il campionato europeo. Una prestazione sontuosa delle azzurre che sul ...L'altra neve azzurra. L'altra Italia che si fa valere nelle Coppe del Mondo invernali.Il doppiodellocomposto da Andrea Voetter e Marion Oberhofer trionfa per la terza volta a Sigulda, in Lettonia. Le due azzurre consolidano il primo posto nella classifica generale della ... Slittino femminile, doppietta tedesca a Sigulda #2, Berreiter precede Eitberger ed è campionessa europea Doppietta tedesca nel singolo femminile di Coppa del mondo di slittino artificiale a Sigulda, in Lettonia, competizione valida anche per il titolo Europeo. Anna Berreiter ha vinto compendo una piccola ...Oggi, domenica 15 gennaio 2023, saranno di scena diversi sport: gli sport invernali con le gare di Coppa del Mondo di sci alpino, salto con gli sci, biathlon, slittino naturale e bob, gli Europei Open ...