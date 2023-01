Slalom di Wengen | Meillard guida la prima manche Sala 6° | Vinatzer 13°

OA Sport

Il duello Norvegia - Svizzera si sposta dalla discesa allo. Ieri sul Lauberhorn Kilde si è lasciato alle spalle Odermatt, oggi nella prima manche della classicissima di(Svi) il padrone di casa Loic Meillard in 57'13 è stato più veloce della ...Lo svizzero Loic Meillard , in 57.13, è al comando della prima manche dellospeciale di coppa del mondo di. Dietro di lui, i norvegesi Henrik Kristoffersen (57.58) e Lucas Braathen (57.61). Per l'Italia - in una giornata con temperature elevate ed una pista ... Sci alpino, startlist slalom Wengen 2023: orario, programma, tv, streaming, pettorali degli italiani Si chiude con lo slalom in programma domenica 15 gennaio il weekend di Coppa del Mondo di Wengen. Finite le prove veloci con Kilde dominatore, lo slalom speciale non ha un vero e proprio imperatore ma ...Tracciato che gira tantissimo nella prima manche dello slalom di Wengen, un disegno che crea difficoltà a molti combinato con la neve molle.