Sinner-Edmund stanotte in tv | orario | canale e diretta streaming Australian Open 2023

(Di domenica 15 gennaio 2023) Jannikse la vedrà contro Kylenel primo turno degli(cemento outdoor). L’unico precedente tra l’altoatesino ed il britannico è andato in scena proprio ad inizio gennaio. All’esordio nel torneo di Adelaide 1 ad imporsi facilmente è stato l’azzurro, che ha lasciato solamente cinque giochi al suo avversario. Quest’ultimo è in gara a Melbourne grazie al ranking protetto. Attualmente, infatti, è classificato abbondantemente fuori dai primi cinquecento giocatori del mondo per via degli infortuni.partirà ampiamente con i favori del pronostico. A creare un po’ di allarmismo per l’italiano c’è un piccolo problema all’anca, che lo ha limitato pesantemente nei quarti di finale ad Adelaide contro lo statunitense Sebastian Korda. Non avere fastidi fisici ...

Nel maschile parteall'1 di lunedì contro il britannico Kyle, n.583 Atp, in gara grazie al ranking protetto. Lorenzo Musetti (19) scenderà in campo non prima delle 6 del mattino ...Nel tabellone maschile, lunedì c'è subito l'esordio di. L'altoatesino, n.16 Atp e 15esima testa di serie, affronterà al primo turno il britannico Kyle, n.583 Atp, in gara grazie al ... Sinner-Edmund stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming ... A che ora e come seguire il match tra Sinner ed Edmund, incontro valevole per il primo turno degli Australian Open 2023 a Melbourne.Scatta a Melbourne la prima prova stagionale del Grande Slam: la finale più nobile sarebbe quella tra il Djoker e Nadal, ma i giovani leoni (Jannik con 3 kg di muscoli in più) sognano l’impresa ...