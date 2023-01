Sinner-Edmund | a che ora inizia e dove vederlo in tv | programma Australian Open 2023

(Di domenica 15 gennaio 2023) Jannikritrova Kyleper la seconda volta nel: l’azzurro e il britannico sono di scena nel primo turno degli, e fanno parte di un novero di match che apre il. In breve, questo significa 1:00 di notte per il pubblico italiano, stanti le 10 ore di fuso orario con Melbourne. Fu 6-3 6-2 nell’esordio dei due ad Adelaide 1, con il numero 2 d’Italia che mostrò una più che valida condizione prima dei nuovi problemi occorsi contro l’americano Sebastian Korda.parte a maggior ragione con favori importanti del pronostico, considerando chenon è ancora riuscito a trovare alcun tipo di ritmo da quando è riuscito in qualche modo a tornare in campo. E, in sostanza, per lui sono davvero ...

TABELLONE MONTEPREMIedscenderanno in campo nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 gennaio . I due giocatori sono pianificati come primo match di giornata ...Nel maschile parteall'1 di lunedì contro il britannico Kyle, n.583 Atp, in gara grazie al ranking protetto. Lorenzo Musetti (19) scenderà in campo non prima delle 6 del mattino ...