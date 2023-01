Sicurezza | Piantedosi “Violenze in ospedale | torna il posto di polizia”

(Di domenica 15 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“I camici bianchi – medici, infermieri, tecnici – dedicano la propria vita a una funzione fondamentale come quella di curare la salute dei cittadini e svolgono il loro lavoro anche la notte. Avvieremo un’iniziativa nei prossimi giorni per rafforzare o istituire presidi dia partire dai plessi ospedalieri di maggiore importanza”. Così il ministro dell’Interno Matteoin una intervista al Messaggero parlando degli episodi di violenza che si verificano all’interno degli ospedali. Al via da Roma, poi in altre grandi città: “Anche qui partiremo dalla Capitale e poi ci dedicheremo alle altre grandi città. È un ulteriore tassello di una generale strategia finalizzata all’aumento della presenza delle forze diin tutti i luoghi di maggiore frequentazione dei cittadini”, ha detto il ...

Come aveva annunciato ieri mattina, il ministro dell'Interno Matteoha firmato il ... con conseguenti rischi di grave pregiudizio per l'ordine e lapubblica". Da qui la decisione ...... un fatto mai avvenuto prima', ha sottolineato, che ha aggiunto: 'Ho condiviso con i ...affinche' queste possano costituire una componente sempre piu' importante del sistema della... Sicurezza, giro di vite di Piantedosi. E sulle aggressioni ai medici, presidi di polizia negli ospedali Ultras e ospedali, un binomio che sta rendendo caldissimo il fronte della sicurezza in Italia. Tra aggressioni agli operatori ...ll ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, "in considerazione della gravità degli episodi di violenza avvenuti l'8 gennaio scorso lungo l'A1, all'altezza di Arezzo, e del concreto pericolo che tali c ...