Si schianta un aereo con 72 passeggeri | almeno 13 morti | decine di feriti

MeteoWeb

Uncon a bordo 68 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio è precipitato nella regione di Pokhara, nel Nepal centrale. L'della Yeti Airlines è precipitato tra il vecchio aeroporto e l'aeroporto internazionale di Pokhara, ha detto il portavoce della Yeti Airlines, secondo quanto riportato dal Kathmandu Post . Nell'...Non si conoscono per il momento le cause dell'incidente. TI POTREBBE INTERESSARE Tragedia in Nepal: aereo si schianta con 72 persone a bordo | VIDEO Un aereo con 68 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio si è schiantato domenica mattina a Pokhara, nel distretto di Kaski in Nepal. Il velivolo, un Atr 72 della Yeti Airlines, doveva coprire la rotta ...Un aereo con 72 persone a bordo si è schiantato in Nepal. Lo ha riferito un portavoce della compagnia aerea Yeti Airlines. "Ci sono 68 passeggeri a bordo e quattro membri dell'equipaggio", ha fatto sa ...