(Di domenica 15 gennaio 2023) Ildell’amarezza. Sull’anello di ghiaccio dell’Hala Olivia di Danzica (Polonia), si è tenuta la Finale A dellamixed degli2023 di. L’era in gioco per le mede insieme a Paesi Bassi, Belgio e Francia. Ebbene, Thomas Nadalini, Arianna, Pietroe Arianna Valcepina hanno conquistato il terzo posto, terza meda per il Bel Paese in questa rassegna continentale, con il tempo di 2:44.117. C’è però tanto rammarico perché gli azzurri sono stati vicinissimi a vincere l’oro. Grazie a una splendida frazione di Nadalini, Pietroè stato messo nelle condizioni di colpire, maha perso l’equilibrio, ...

OA Sport

... Franco Bragagna e Orlando Pizzolato ore 15:50 Vela: Ocean Race (diretta) da Alicante [Spagna] Telecronaca: Giulio Guazzini ore 16:05 Pattinaggio: Camp. Europei Finali 2000m F/M 3000m F ...Gli europei disi tingono di azzurro: Pietro Sighel ha vinto nella finale dei 500 metri , riportando l'Italia al trionfo in una gara individuale dopo 14 anni. L'ultimo a vincere un titolo in questa ... Short track, Italia di bronzo nella staffetta mista agli Europei: Sighel cade all'ultima curva, era primo Il bronzo dell’amarezza. Sull’anello di ghiaccio dell’Hala Olivia di Danzica (Polonia), si è tenuta la Finale A della staffetta mixed degli Europei 2023 di short track. L’Italia era in gioco per le me ...Oggi, domenica 15 gennaio, terza e ultima giornata di gare degli Europei 2023 di short track. Sull’anello di ghiaccio dell’Hala Olivia di Danzica (Polonia), sarà un day-e particolarmente intenso e si ...