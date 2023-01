Short track | Italia d’argento e di bronzo nelle staffette uomini e donne agli Europei

(Di domenica 15 gennaio 2023) Si è conclusa con cinque mede all’attivo l’avventura dell’negli2023 dia Danzica (Polonia). Gli ultimi due podi sull’anello di ghiaccio dell’Hala Olivia sono stati ottenuti dalle dueche hanno concluso il programma della rassegna continentale. Azzurri che volevano terminare con l’oro, ma il metallo pregiato non è arrivato. Nella prova femminile i Paesi Bassi hanno dimostrato la loro superiorità. Trascinate da una Suzanne Schulting in grande spolvero, le ragazze neerlandesi si sono imposte con il crono di 4:13:118 davanti all’Ungheria (4:13.355) e all’(4:13.407). Elisa Confortola, Gloria Ioriatti, Arianna Sighel e Arianna Valcepina sono state costette a tirar fuori le ...

