Shakira rompe il silenzio dopo successo e polemiche sul suo singolo contro Piqué | “Ribelliamoci!”

Leggi su biccy

(Di domenica 15 gennaio 2023) Grandissimoper, che con Session Vol, 53 è alla numero 1 in 18 paesi su Spotify, in 20 su Apple Music e in 8 su iTunes. Tutti stanno parlando del nuovodella cantante colombiana, anche la persona alla quale è dedicato.infatti ha preso le frecciatine della sua ex e ha fatto dell’ironica indossando un Casio e viaggiando su una Twingo.però si gode ile su Facebook ringrazia tutte le donne che l’hanno ispirata per questo pezzo. La popstar ha anche incoraggiato le donne a non stare inquando le circostanze le fanno sentire inutili e insignificanti.: “Un mio sfogo si è trasformato in unmondiale”. “Quella che per me era una sorta di catarsi e uno sfogo si è ...