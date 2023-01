Shakira-Piqué | l’ex calciatore risponde alla cantante | compra una Twingo e pubblica il video sui social

(Di domenica 15 gennaio 2023) Continuano le frecciate a distanza, via, tra Gerarddopo che i due si sono lasciati. La cantautrice colombiana, tre giorni fa, ha rilasciato una canzone, BZRP, tutta rivolta alsua nuova amante,in cui gli dice “hai lasciato una Ferrari per una”. Così oggidifensore del Barcellona hato suiunin cui arriva al King’s League a bordo proprio di unaTwitter/King’s League Infojobs L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

