Shakira | la strega fuori al balcone è una vendetta per la suocera? VIDEO

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 15 gennaio 2023) La fine della storia d’amore trae Gerard Piqué continua a tenere banco con i protagonisti dell’evento che a distanza continuano a farsi la guerra. L’ultima ha visto la cantante piazzare il pupazzo di unaa grandezza naturale in terrazza rivolta verso casa dei suoceri. Ricordiamo che nella sua nuova canzone con BZRP,rinfaccia a Piqué di averle “lasciato lacome vicina di casa”. Il presentatore di El mòn su RAC1, Jordi Bastè, ha sottolineato come il pupazzo dellasia rivolto verso la cucina dei suoceri e subito in molti hanno pensato a una provocazione verso la madre dell’ex difensore del Barcellona. La donna infatti era stata già citata nella canzone scandalo dell’artista colombiana: “Mi hai lasciato con lacome ...