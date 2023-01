Shakira e Piqué | fine di un amore in pubblico

Leggi su calcionews24

(Di domenica 15 gennaio 2023) Il Corriere della Sera dedica spazio in prima pagina alladi unche ha calamitato l’interesse di tutto il mondo, quello tra. Scrive Candida Morvillo: «Hai cambiato un Rolex per un Casio è da oggi la miglior frase che una moglie tradita possa dire al fedifrago. Peraltro, è democratica, alla portata di tutte, non solo di chi i Rolex dell’ex li fa sparire in una cassetta di sicurezza.che le canta a Gerard, reo di essersene andato con una ventiduenne dopo dodici anni d’e due figli, raccoglie ola in tutto il mondo. Le donne la osannano sui social e, in due giorni, il video di Bzrp Music Session #53 ha fatto novanta milioni di visualizzazioni su youtube. É come se l’ex calciatore che tradisce un’icona globale che si è fatta ...