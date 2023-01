Rete Meteo Amatori

Pioggia, neve, vento e mareggiate stanno caratterizzando questa prima parte dellasul ... Vento forte di Tramontana e Grecale al Centro - Nord, a rotazione ciclonica al Sud,sulla ...C'è stata un po' di confusione sui social media riguardo l'irruzione di aria polare che sta per interessare la Penisola. In molti hanno parlato di piogge intense, di freddo e di neve a bassa quota fin ... Settimana Burrascosa con Vento, Pioggia e Freddo Irruzione polare al via da lunedì, maltempo diffuso con temporali, nubifragi e neve fino a bassa quota, ecco le zone più colpite ...In questo inizio di settimana, le correnti instabili presentano una matrice invernale (seppur senza eccessi) solo sulle regioni dell’arco alpino, dove la neve sta cadendo diffusamente anche a quote ...