Sessant' anni fa la scienziata americana pubblicava il libro che ha dato avvio al movimento per la difesa del pianeta E ora c' è chi si batte perché diventi anche protagonista di una serie tv

(Di domenica 15 gennaio 2023) È la primavera del 1955. Gli abitanti del Michigan, negli Stati Uniti, attendono con gioia il consueto arrivo dei pettirossi americani (Turdus migratorius) che annunciano cinguettando la fine della stagione fredda. Gli uccellini si presentano puntuali, ma nel giro di pochi giorni cala il silenzio. Un ornitologo della locale università nota preoccupato che nel giardino dell’ateneo il suolo è ricoperto ogni giorno da decine di pettirossi morti. Che cosa sta succedendo? Le autorità americane avevano dichiarato guerra a un fungo che stava uccidendo gli olmi, tentando di sterminare il coleottero che lo diffondeva. Per riuscirci, avevano irrorato il terreno con tonnellate di Ddt, un insetticida all’epoca molto in voga. La sostanza si era depositata sulle foglie, che in autunno erano state mangiate dai lombrichi, diventati così un concentrato di veleno. A un pettirosso bastava mangiare undici ...

