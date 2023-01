Serve una Onu della cyber La proposta di Santi DXC Italia

Leggi su formiche

(Di domenica 15 gennaio 2023) “Con il Covid-19 abbiamo scoperto di essere più digitali di quanto pensassimo e la prova è stata superata nonostante alcune difficoltà”, spiega Federico, Security Practice Leader di DXC, a Formiche.net. “La fase due ora richiede un adattamento e un miglioramento in termini di sicurezza in particolare”, aggiunge. Com’è cambiata lasecurity negli ultimi anni? Nell’ultimo decennio c’è stata una forte decentralizzazione delle architetture, basti pensare al cloud, e ciò ha fatto in modo che anche la gestione dei rischi infrastrutturali, tecnologici e funzionali avessero già preso questa direzione accelerata dal post Covid-19. Non a caso si è rinforzato molto il concetto dell’architettura zero trust, cioè un approccio più atomico alla sicurezza. Nel Piano nazionale ripresa resilienza c’è grande attenzione, come sottintende ...