Serie C 2022 2023 | risultati e classifiche

(Di domenica 15 gennaio 2023) Ie leaggiornate dei tre gironi della: andiamo a scoprire dunque i punteggi di ogni partita della terza divisione italiana, con le graduatorie sempre aggiornate per non perdervi proprio nulla di quanto accade nel campionato che metterà in palio quattro posti promozione per laB. Di seguito Sportface.it vi proponedella nuovaC.Girone A Pordenone 40 FeralpiSalò 39 Vicenza 38 Lecco 38 Renate 37 Pro Sesto 36 Pro Patria 33 Novara 31 Albinoleffe 30 Arzignano 30 Padova 29 Pro Vercelli 27 Mantova 27 Juventus Next Gen 27 Pergolettese 25 Sangiuliano City 24 Virtus Verona 24 Trento 23 Piacenza 22 Triestina 18 Girone B Reggiana 49 Cesena ...

WIRED Italia

Il match valido per la 18ª giornata di/2023 tra Atalanta e Salernitana: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Gewiss Stadium di Bergamo, Atalanta e Salernitana si affrontano nel match valido per la 18° ...La Prosecco Doc Imoco Conegliano batte in quattro set la E - Work Busto Arsizio nella partita valevole per la seconda giornata di ritorno della regular season diA1 Femminile/2023 di volley. Le Pantere di Daniele Santarelli conquistano la quattordicesima vittoria in quindici partite e si confermano in vetta alla classifica. Battute con il punteggio ... Serie tv: le 10 (+1) migliori del 2022 Le formazioni ufficiali di Roma-Fiorentina, sfida valida per la diciottesima giornata della Serie A 2022/2023. Dopo il pareggio contro il Milan raggiunto nel finale e la vittoria in Coppa Italia contr ...Un buon punto per il Torviscosa di Pittilino che al rientro dalla pausa invernale era attesa oggi sul campo del Campodarsego per la 19esima gara del campionato di Serie D, girone C. Finisce 1-1 una ...