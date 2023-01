SERIE BKT | BARI VS PARMA | THE SQUAD

Leggi su seriea24

Collecchio, 13 January 2023 – After this morning's final training session at Collecchio before the game against, Coach Fabio Pecchia has picked aof 23 players to take on the Biancorossi for our 20th game of the season: Goalkeepers: 1 Buffon, 22 Chichizola, 40 Corvi.Defenders: 14 Ansaldi, 4 Balogh, 39 Circati, 26 Coulibaly, 15 Delprato, 17 Oosterwolde, 3 Osorio, 30 Valenti, 47 Zagaritis.Midfielders: 16 Bernabé, 23 Camara, 20 Hainaut, 24 Juric, 19 Sohm.Attackers: 7 Benedyczak, 13 Bonny, 9 Charpentier, 45 Inglese, 28 Mihaila, 10 Vazquez.