Serie B 2022 2023 | Ternana ok | 1-0 sull’Ascoli Il Sudtirol beffa il Brescia | stop Benevento

(Di domenica 15 gennaio 2023) Colpo della. Pareggio tra Cosenza e. Perde ilin casa del. Esordio negativo per il nuovo tecnico delle Rondinelle, Alfredo Aglietti. La squadra capitanata da Dimitri Bisoli, figlio primogenito del tecnico di casa Pierpaolo Bisoli, perde 1-0 in casa del. Al 30? il vantaggio: Masiello verticalizza sulla sinistra Rover, che si accentra e lascia partire la conclusione da tre punti su cui Lazzerini non può nulla. Una rete di Palumbo al 27? basta allaper avere la meglio in casa. Solo pareggio 1-1 tra Cosenza e: al 31? Ciano sblocca il risultato su rigore, al 90? risponde Vaisanen. 16:151-0 (30? ...

"Subito guardare avanti è la parola d'ordine: giovedì all'Allianz inizia la Coppa Italia/23" è quanto scrive il club sul sito ufficiale in riferimento all'ottavo di finale contro il Monza. Sullo ...... quindi una nuova doppia parentesi a Palermo (salvezza centrata nellaA 2015 - 16 prima di ... che gli vale la conferma la stagione successiva (2021 -) dove con vive un inizio difficile con 9 ... Le parole del tecnico dell'Udinese, Andrea Sottil, dopo la sconfitta casalinga contro il Bologna nella 18esima giornata della Serie A 2022/2023 ...