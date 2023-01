Serie A1 Femminile 2022 2023 volley | risultati e classifica della regular season

...Trani 1 Prossimo turno (domenica 22 gennaio ore 14.30) Genoa Women - San Marino Academy...30 trasmetteremo il live match di Hellas Verona - Genoa Women, gara della 13a giornata diB: le ...I Grifoncini di mister Ruotolo infilano il quinto risultato utile consecutivo, lapiù lunga ... Per quanto riguarda il comparto, l'Under 17 guidata da mister Luca De Guglielmi conquista ...Non è bastata al Cus Cagliari un’altra ottima prestazione per guadagnarsi i due punti nella 14° giornata del campionato di serie A2 femminile girone Sud. Sul difficile campo de ...Si è conclusa con Juventus-Sassuolo la 13esima giornata di Serie A femminile, la prima di questo 2023. Il Milan di Ganz ha battuto in casa il fanalino di coda Parma per 2-0 con una rete ...