Serie A LIVE | Torino-Spezia e Udinese-Bologna | Deulofeu in tribuna! Out anche Kiwior | c'è Orsolini

Corriere dello Sport

... sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Mapei Stadium va in scena il match valido per la 18ª giornata diA tra Sassuolo e ...La sfida del 'Mapei Stadium' apre il palinsesto domenicale della diciottesima giornata diA e mette di fronte due squadre in crisi di risultati. Maurizio Sarri ©LaPresseAl rientro dalla sosta ... Sassuolo-Lazio diretta 0-1: Felipe Anderson si divora il raddoppio Lecce Milan streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A in programma stasera, 15 gennaio 2023, alle ore 18. Le info ...La partita Crotone - Pescara di Lunedì 16 gennaio 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino del match valevole per la 22° giornata del campionato di Serie C, calcio d’inizio a ...