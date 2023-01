Serie A | la MOVIOLA LIVE | annullati due gol a Udine e uno a Torino Atalanta | prima proteste per Hojlund | poi arrivano due penalty

Calciomercato.com

Il match valido per la 18ª giornata diA 2022/2023 tra Roma e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live All'Olimpico, Roma e Fiorentina si affrontano nel match valido per la 18° giornata di campionato di...Il match valido per la 18ª giornata diA 2022/2023 tra Atalanta e Salernitana: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Al Gewiss Stadium di Bergamo, Atalanta e Salernitana si affrontano nel match valido per la 18° ... Serie A, la MOVIOLA LIVE: annullati due gol a Udine e uno a Torino ... L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 18ª giornata di Serie A 2022/23: moviola Atalanta-Salernitana L’episodio chiave della moviola del match tra Atalanta e Salernitana, valido per la 18 ...MOVIOLA - Udinese-Bologna, Bijol con mano o testa Controllo var lunghissimo . L'analisi dell'episodio del rigore negato ...