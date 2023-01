Serie A | La Cremonese indossa una maglia speciale in ricordo di Vialli

(Di domenica 15 gennaio 2023) 2023-01-09 14:28:25 Giorni caldissimi per il calcio italiano! El Larende omaggio questo lunedì, nel match diA contro l’Hellas Verona, all’ex calciatore Gianluca, è deceduto il 6 gennaio a causa di un cancro al pancreasndo la sua immagine sulla manica di una magliettache sarà messa all’asta raccogliere fondi che andranno alla ‘Fondazionee Mauro’., che fino allo scorso dicembre era a capo della delegazione della squadra italiana, ha iniziato la sua carriera alla, la squadra della sua città natale (Cremona, nord) quella scorsa stagioneDopo 26 anni fu promosso inA. “Al Bentegodi (stadio Hellas Verona) laaffronterà l’Hellas Verona ...

La, dopo aver esonerato il tecnico Alvini nella giornata di ieri, comunica ufficialmente l'ingaggio di Davide Ballardini. Questa la nota ufficiale del club lombardo: "U. S.comunica di aver affidato a Davide Ballardini l'incarico di allenatore della prima squadra. Il tecnico ha siglato un accordo che lo legherà al club grigiorosso fino al 30 giugno 2024 Con lui ...E' ufficiale: la, dopo aver esonerato ieri Massimiliano Alvini e il suo staff, ha ufficializzato Davide Ballardini come nuovo allenatore della prima squadra. Il tecnico ravennate sarà presentato ... Serie A: in campo Cremonese-Monza 0-2 LIVE Davide Ballardini è il nuovo allenatore della Cremonese. Prende il posto di Massimiliano Alvini, esonerato ieri dalla società grigiorossa ...L'allenatore, chiamato al posto dell'esonerato Alvini ("Ringrazio tutti per la fiducia e il lavoro quotidiano che insieme abbiamo condiviso"), ha già diretto il primo allenamento al centro sportivo "A ...