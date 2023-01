Serie A Femminile | il report della vittoria del Milan sul Parma

Milan News

... poi è stata dura" Difficile da digerire in casa della Como Women la sconfitta di misura subita ieri in casa contro il Pomigliano per 1 - 0 nel 13° turno di. Una sconfitta pesante ...Anche in camposcende subito in campo la testa dinumero 1, la polacca Iga Swiatek , oltre alla numero 3, Jessica Pegula e alla numero 6 Maria Sakkari, reduce dalla clamorosa ... Serie A Femminile, Milan-Parma 2-0: il tabellino del match Cala il sipario sulla 13ma giornata della Serie A 2022-2023 di calcio femminile. Dopo le tre sfide di ieri, si sono disputate quest’oggi le partite Milan-Parma (alle ore 12:30) e Juventus-Sassuolo (al ...Cala il sipario sulla 13ma giornata della Serie A 2022-2023 di calcio femminile. Dopo le tre sfide di ieri, quest’oggi si sono disputate le partite Milan-Parma (alle ore 12:30) e Juventus-Sassuolo (al ...