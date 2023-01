Serie A | Bologna e Spezia vincono in trasferta

Calciomercato.com

Vittorie in trasferta per ile lo Spezia nei due incontri domenicali delle 15 nella 18/a giornata diA. I rossoblù si sono imposti 2 - 1 in rimonta a Udine, subendo il gol di Beto nel primo tempo e rispondendo nella ...Sicura, per il momento, l'assenza per gli ottavi di Coppa Italia col, in programma giovedì ... le figurine Panini cambiano veste: presentato nuovo album Nella nuova collezione presente la... Serie A: sempre Nzola, colpo Spezia a Torino. Il Bologna zeppo di assenze rimonta e manda in crisi l'Udinese ... (ANSA) - ROMA, 15 GEN - Vittorie in trasferta per il Bologna e lo Spezia nei due incontri domenicali delle 15 nella 18/a giornata di serie A. I rossoblù si sono imposti 2-1 in rimonta ...La Lazio rosicchia punti in ottica Champions, per il Sassuolo invece è crisi nera. Gli uomini di Maurizio Sarri hanno battuto per 0-2 la squadra emiliana nel lunch match della sedicesima giornata dell ...