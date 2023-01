Serie A 2022 2023 | risultati e classifica aggiornata | tutti i marcatori e i tabellini

(Di domenica 15 gennaio 2023) Tutto pronto per l’inizio della. Un altro campionato è iniziato, e prima della sosta per i Mondiali, continua ad andare avanti a ritmi molto veloci. Il Milan Campione d’Italia proverà a bissare lo Scudetto dello scorso anno, ma Juventus, Inter, Napoli e Roma sono in agguato, chi uscirà vincitore alla fine? Qui di seguito,delle gare di tutte le giornate e la. LANapoli 47 Milan 38 Juventus 37 Inter 37 Lazio 34 Atalanta 34 Roma 31 Udinese 25 Fiorentina 23 Torino 23 Bologna 22 Monza 21 Lecce 20 Empoli 19 Spezia 18 Salernitana 18 Sassuolo 16 Sampdoria 9 Hellas Verona 9 Cremonese 7PRIMA GIORNATA SABATO 13 AGOSTO 18:30 Milan-Udinese 4-2 (2? pt Becao, 12? pt Theo Hernandez (rig), 15? pt ...

