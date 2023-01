Sente per la prima volta grazie a un apparecchio acustico donato | la reazione di un ragazzo in Venezuela – Il video

(Di domenica 15 gennaio 2023) Undiffuso da Luisnel Guerrero, il sindaco di Seboruco, un comune del, mostra un giovane adolescente del posto, che soffre di sordità, tornare sentirealla donazione di tre apparecchi uditivi per lui e altri due bambini della comunità. Il ragazzino si chiama Klener Villaroel e nel filmato che lo ha ripreso si vede che scoppia in lacrime dalla gioia appena iniziare a sentire. Felicità inaspettata anche perché le analisi mediche avevanonziato in modo quasi definitivo che il giovane non avrebbe potuto più riavere l’udito, neanche con l’utilizzo di apparecchi acustici. «C’è molto lavoro sociale che a volte non condividiamo, per principi di servizio agli altri, ma questodel nostroKlener non ha paragoni della felicità che tutti possiamo provare», ...

