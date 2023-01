“Se n’è andato” Malore choc | il vip muore a 33 anni | la notizia data dal fratello

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 15 gennaio 2023) Taylor LeJeune morto a 33il famoso tiktoker. Era molto popolare e seguito sul suo profilo di TikTok dove contava quasi 2 milioni di follower. Purtroppo, però, Taylor LeJeune è venuto a mancare a 33a causa di un presunto arresto cardiaco. Il triste evento è avvenuto nella tarda serata di mercoledì 11 gennaio. E adesso sono in tanti a pensare che quello che faceva nei suoi video abbia avuto un ruolo importante in questa morte prematura. A dare ladella morte di Taylor LeJeune, come riporta TMZ, è stato ilCalyton, anche lui attivo sui social, che ha reso noto il decesso attraverso un video. Taylor LeJeune era noto con il nickname Waffler69 ed era un influencer alimentare. Contava 1,8 milioni di follower sulla piattaforma cinese. Prima di aprire un account qui aveva da...