Se la prudenza frena il governo - Editoriale - quotidiano.net

QUOTIDIANO NAZIONALE

Dall'uso del pos al decreto rave, dai migranti al caro benzina: le scelte di Giorgia Meloni fino ad oggi non sono riuscite ad andare davvero a ...L'incertezza in forte aumento orienta le imprese allacon la conseguenza di tagliare gli investimenti. Diventa fondamentale quindi mettere a terra le risorse del Pnrr e mantenere strumenti ... Se la prudenza frena il governo Agnese Pini Nell’epoca dello scontento, il decisionismo in politica può diventare un’arma a doppio taglio. Per chi la usa. E forse sta in questa preoccupazione - la potenziale perdita di consenso - il ...«La squadra non aveva bisogno di alcuna scintilla: è già al massimo delle sue possibilità, anche sul piano psicologico». Ivan Juric sta molto attento a evitare l’effetto boomerang dopo la vittoria di ...