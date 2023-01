Se hai Osimhen e Kvaratskhelia | vincere è più facile

(Di domenica 15 gennaio 2023) Possono essere tante le chiavi di lettura per interpretare e dare una spiegazione al 5-1 con cui il Napoli ha liquidato la Juventus e ai nove punti di vantaggio che la banda Spalletti ha sulle inseguitrici quando una manca giornata alla fine d’andata. Alcune chiavi di lettura proveremo a individuarle e a interpretarle. Ma ce ne sono due, strettamente connesse tra di loro, che si stagliano sulle altre: la prima è che il Napoli è una squadra molto forte, probabilmente oggi ha la rosa con più valore della Serie A. La seconda è che il Napoli di De Laurentiis non ha mai avuto in squadra nello stesso momento due calciatori forti come. Il New York Times li ha definiti probabilmente la coppia d’attacco più devastante d’Europa. Noi aggiungiamo che sono probabilmente i due migliori calciatori della Serie A. È il Napoli che ha battuto la ...

voglia a fare discorsi sul calcio che si gioca in quindici, in sedici. Com'è ovvio che sia, ...e Kvaratskhelia sono la coppia più bella del mondo, celebrata anche dal New York Times. Ma non ...... c'è e lo percepisci; quando vinci senza averlo visto (perché non c'è stato), ecco che allora..., attira su di sé due uomini andando incontro al cross ma non prende il pallone, che a quel ... Osimhen demolisce la Juve: dal clamoroso retroscena estivo ai 120 ... Terzo successo consecutivo per gli azzurri: dopo la vittoria in campionato, anche la Primavera ha superato per la seconda volta i bianconeri ...Il Napoli ha stravinto il big match contro la Juve, dominando in lungo e in largo al Maradona: la differenza tra la squadra di Spalletti e quella di ...