Scuola | il ministro Valditara spinge sui docenti tutor | chi sono e cosa faranno

La Stampa

E sembra essere proprio questo lo scoglio che ildovrà superare . I sindacati hanno molti dubbi, e per introdurre una figura del genere abisogna ragionare su molti aspetti: l' ...... la sua opera nasce dal rifiuto di ogni lettura faziosa La dichiarazione deldella Cultura,... Per noi che insegniamo letteratura italiana ae all'università e che formiamo le nuove ... Valditara: “Così cambiamo la scuola con i tutor, sarà una vittoria del merito” Roma, 15 gen. (askanews) - I nuovi insegnanti tutor in arrivo nella scuola italiana rappresentano è una 'prima grande riforma che ho ...Esprimono soddisfazione i presidenti di Regione (almeno quelli che hanno pubblicamente commentato) sulla decisione del ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, di istituire una co ...