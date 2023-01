Scoperto un pianeta pensato impossibile. Il punto di De Laurentis (Inaf)

Leggi su formiche

(Di domenica 15 gennaio 2023) Il Very large telescope (Vlt) dell’Osservatorio europeo australe (Eso), in Cile, haunnel sistema stellare più caldo e massiccio mai osservato prima d’ora. Il sistema a due stelle in cui si trova il, noto come HIP 71865, o b Centauri, si trova all’interno della costellazione del Centauro, a circa 325 anni luce dalla Terra. Con una massa sei volte superiore a quella del nostro Sole, il sistema è così massiccio e così caldo che fino a quando non è stato fotografato dal Vlt, molti esperti non credevano che lì potesse esistere un. La nuova scoperta mostra che è possibile. Un ambienteIlè stato trovato in orbita attorno a una delle due stelle del sistema, a circa cento volte la distanza tra Giove e il Sole. Lo studio, pubblicato sulla ...