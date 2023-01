(Di domenica 15 gennaio 2023) AGI - Finisce l'avventura di Massimilianoalla guida della. A poche ore dallalinga con ilper 3-2, il club grigiorosso comunica di aver sollevato l'allenatore "e il suo staff dalla conduzione tecnica della prima squadra". Chiunque prenderà il suo posto, avrà di fronte l'obiettivo di guidare la squadra, ultima in classifica, senza successi, verso una difficile salvezza. Un ottimoha incassato il quarto risultato utile consecutivo, facendo un bel balzo in avanti verso le zone di metà classifica. Il 3-2 allo Zini per la squadra di Palladino è stato ottenuto grazie al gol di Ciurria e alla doppietta di Caprari, mentre sono servite a poco le reti locali di Ciofani e Dessers: i brianzoli salgono a 21 punti, mentre i padroni di ...

Per i cucinieri si tratta della secondaconsecutiva. CALENDARIO 15GIORNATA: DATE, ORARI E ... A decidere il set sono stati tre punti consecutivi dei padroni didal 22 - 22 al 25 - 22 . ...Una situazione difficile si respira inneroverde, con la quarta(sette nelle ultime otto gare) consecutiva per l'undici di Dionisi, sempre più conivolto nella lotta per non retrocedere. Sconfitta in casa dal Monza, la Cremonese esonera Alvini ATINA – E sono quattro. Già, sono quattro le sconfitte consecutive per il Basket Atina e quella di ieri sera brucia ancora più delle altre perché rimediata davanti ai propri sostenitori, contro Latina ...La sconfitta con il Monza costa cara a Massimiliano Alvini. Poco fa, la Cremonese ha infatti comunicato l'esonero del tecnico, ufficialmente non più alla guida della prima squadra dei grigiorossi.