Corriere dello Sport

Attimi di paura di Ligue 1. E' uscito in barella a causa di un bruttol'ex attaccante del Napoli Adam Ounas , oggi esterno di proprietà del Lille. L'algerino è stato costretto a lasciare il terreno di gioco dopo appena otto minuti della sfida poi vinta dalla ...Quell'si è rivelato più serio del previsto e ha influenzato le sue prestazioni nella ... Laprevisione di Zverev L'inizio della stagione è il momento ideale per cercare di ... Scioccante infortunio per l'ex Napoli: esce disperato in barella Adam Ounas è uscito anzitempo in occasione della sfida Lille-Troyes e poi ha scritto un messaggio di ringraziamento sui social ...Le condizioni di Rafael Nadal sono un grande punto interrogativo alla vigilia degli Australian Open, che scatteranno lunedì 16 gennaio a Melbourne Park. Il fenomeno spagnolo ha lasciato tutti a bocca ...