Sci | lesione ai flessori della coscia destra per Franzoni | si opererà in Finlandia

(Di domenica 15 gennaio 2023) Roma, 15 gen. - (Adnkronos) - La Commissione medica Fisi, dopo giorni di esami accurati, ha emesso la diagnosi definitiva sull'incidente occorso a Giovanninel corso del superG di venerdì a Wengen.si è provocato unacomplessa aie dovrà essere operato. Il dottor Andrea Panzeri, presidenteCommissione, si è messo in contatto con il centro specializzato di Turku, in, dove in passato furono operati anche Kristian Ghedina e Peter Fill, e che collabora da molti anni con la Fisi.partirà martedì, accompagnato da un medicoCommissione Fisi e mercoledì sarà operato. "Purtroppo bisogna essere consapevoli che fa parte del ...

La Svolta

... hanno evidenziato unacomplessa ai flessori della coscia destra. A riportarlo è la FISI , ... non so come riuscirò a far passare il tempo pensando esclusivamente allo. Sono triste per com'è ...Il 21enne di Manerba del Garda ha riportato unamuscolare alla coscia destra. Nelle prossime ore partirà in direzione Milano, dove, domattina (sabato mattina, ndr), sarà sottoposto dalla ... Ultimo'ora: Sci: lesione ai flessori della coscia destra per Franzoni, si ... Giovanni Franzoni dovrà essere operato e dovrà stare fermo a lungo. Il 21 enne azzurro si era infortunato nel corso del superG di a Wengen. Gli esami a cui si è sottoposto hanno evidenziato una lesion ...Roma, 15 gen. – (Adnkronos) – La Commissione medica Fisi, dopo giorni di esami accurati, ha emesso la diagnosi definitiva sull’incidente occorso a Giovanni Franzoni nel corso del superG di venerdì a W ...