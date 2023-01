Sci | grande Italia a St Anton | Brignone seconda davanti a Bassino e Curtoni E ora comanda la classifica di SuperG

(Di domenica 15 gennaio 2023) Un’altra gara da applausi per Federicasulla ‘Karl Schranz’ di St.. Dopo il successo di sabato, la 32enne di La Salle conquista un secondo posto dietro a Lara Gut-Behrami nelfemminile di Coppa del Mondo. Questa volta però a brillare è tutta la squadra azzurra: terza Martae quarta Elena. Un dominiono che si riflette anche nelladi specialità: dopo 4 delle 9 prove in programma, ora c’èal comando con 209 punti, tallonata a 17 lunghezze di distanza da Gut-Behrami, mentre a 19 punti c’è proprio. Lara Gut-Behrami centra il 36esimo trionfo in Coppa del Mondo (70 podi). Ma la scena è tutta per le sciatrici azzurre. In primis, autrice di ...

... sorridente e raggiante in un fine settimana che le ha regalato le sue grandissime sensazioni suglie una nuova consapevolezza che la lancia verso il prossimo fine settimana di Cortina e verso i ...'È un'ottima domenica, sono contenta di come sto sciando, anche se oggi non sono riuscita a fare quello che ho fatto ieri. Sono vicina. Sono molto soddisfatta, è stato unweekend. Il mio obiettivo sono le tappe italiane, vedremo come andrà. Cortina È bellissimo ma anche stressante, mi sentirò quasi in dovere di performare. A Cortina non sono mai salita sul ... Sci, grande Italia a St. Anton: Brignone seconda davanti a Bassino e Curtoni Sci alpino, Brignone: "Gran weekend, ora sogno il podio a Cortina". Bassino: "Non pensavo di aver sciato così bene" ...L'azzurra soddisfatta per il secondo posto a St.Anton ST.ANTON (AUSTRIA) (ITALPRESS) - 'E' un'ottima domenica, sono contenta di come sto ...