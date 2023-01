Sci | Cdm | Kristoffersen vince lo slalom di Wengen e Sala ottavo

(Di domenica 15 gennaio 2023), 15 gen. - (Adnkronos) - Henrikha vinto in rimonta lomaschile di Coppa del mondo di. Sulla “Maennlichen”, sotto una copiosa bufera di neve che si è abbattuta sulla località elvetica nella seconda metà di gara, il norvegese si è preso il successo con il tempo complessivo di 1'51?18.ha messo in scena una seconda manche da vero fuoriclasse, salendo per la seconda volta sul gradino più alto del podio in stagione, regalandosi anche la soddisfazione della 23esima affermazione personale inin carriera sul massimo circuito, 30esima complessiva. Il 28enne di Lorenskog, è tornato anche a vestire il pettorale di leader della classifica di specialità, sfilandolo al connazionale Lucas Braathen, terzo al traguardo a 49 centesimi di distacco. ...

