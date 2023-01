Sci alpino | superG St Anton 2023 oggi | orari | startlist | programma | dove vederlo in tv | streaming

(Di domenica 15 gennaio 2023) Si replica a St.con un nuovo. Partenza alle 11.15 e Federica Brignone cerca un fantastico bis dopo aver dominato la gara di ieri. Un successo nettissimo per la valdostana, il ventunesimo della carriera ed il primo stagionale, che va interrompere un digiuno che durava dal gigante delle finali di Coppa del Mondo della passata stagione. Doppietta svizzera alle spalle di Brignone, visto che al secondo posto ha concluso Joana Haehlen, mentre al terzo Lara Gut-Behrami. Quarto posto per la francese Tessa Worley, che ha sfiorato il primo podio della carriera nella specialità. Partirà ancora con il pettorale rosso Elena Curtoni, ma l’azzurra è pari ora in classifica con la norvegese Ragnhild Mowinckel (140 punti) e subito dietro ci sono Corinne Suter e Federica Brignone. Non sarà al via Sofia Ga, che ha deciso di non correre ...

E' stata ufficializzata la start list dello slalom maschile di Wengen , valido per la Coppa del Mondo di2022/2023. Aprirà le danze Braathen seguito da Strasser e Meillard. Il primo degli italiani sarà Sala che scenderà per ottavo. Poi toccherà a Vinatzer che ha la pettorina numero 18. Gli ...La start list e i pettorali di partenza del super - G femminile di St. Anton di domenica 15 gennaio, appuntamento della Coppa del mondo di. Seconda gara sulle nevi svizzere per le atlete. La prima è stata vinta da Federica Brignone davanti alle elvetiche Haehlman e Gut - Behrami. Caduta per Sofia Goggia, che per motivi ...Si chiude la lunga settimana di gare a Wengen con lo slalom (prima manche ore 10.15 e seconda ore 13.15). Dopo una due giorni dedicata alla velocità, nuovo appuntamento per gli specialisti dei rapid g ...Si chiude con lo slalom in programma domenica 15 gennaio il weekend di Coppa del Mondo di Wengen. Finite le prove veloci con Kilde dominatore, lo slalom speciale non ha un vero e proprio imperatore ma ...