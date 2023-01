Sci alpino | risultati seconda manche slalom maschile Wengen 2023 | impresa Kristoffersen | Sala e Vinatzer in top-10

... che è anche meteorologo della Coppa del Mondo del mondo di, insomma, non un ambientalista ... Proprio come l Artico, l arcosi sta riscaldando al doppio della media mondiale. L Osservatorio ...Il programma, gli orari e la diretta tv dello slalom maschile di Wengen , valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. Saranno sette gli azzurri al cancelletto di partenza: Tommaso Sala, Alex Vinatzer, Giuliano Razzoli, Stefano Gross, Simon Maurberger, Tobias Katslunger e Matteo Canins. Appuntamento oggi, ...Il poker è servito. Nella terza tappa di Coppa del Mondo di Sci Alpino Paralimpico a Veysonnaz (CH) Giacomo Bertagnolli, impegnato nella categoria Vision Impaired, dopo aver centrato il bersaglio gros ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.06 VINCE KRISTOFFERSEN! Meillard non sfigura, ma è 2° a 2 decimi dal norvegese. Gli svizzeri però festeggiano lo stesso sugli spalti. 3° Braathen a 0.49, 8 ...