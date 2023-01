Sci alpino | le pagelle di oggi | Lara Gut-Behrami beffa tre azzurre | Kristoffersen non si ferma più | bene Sala e Vinatzer

(Di domenica 15 gennaio 2023) Si sono conclusi i fine settimana di Wengen (Svizzera) e St. Anton (Austria) valevoli per la Coppa del Mondo di sci2023. Il comparto femminile era impegnato nel secondo superG sulla pista intitolata a Karl Schranz e la vittoria è andata aGut-che precede un trittico di, davvero per questione di pochi centesimi, mentre gli uomini erano in azione sulla Männlichen/Jungfrau per lo slalom che, come tradizione, chiude il weekend del Lauberhorn. Il successo è andato a Henrikdavanti a Loic Meillard e Lucas Braathen. Andiamo, quindi, a consegnare ledelle gare odierne. LEDEL SUPERG #2 DI ST. ANTONGut-10:la svizzera ha davvero rovinato la festa alle ...

OA Sport

Sotto una fitta nevicata e su una pista al limite lo slalom di Wengen ha regalato spettacolo: trionfa Henrik Kristoffersen, che dopo Garmisch si ripete per un successo prestigioso. Le condizioni della ...Una buona prova per gli azzurri nello slalom domenicale di Wengen , dove Tommaso Sala e Alex Vinatzer sono riusciti a cogliere un piazzamento nella top - 10 . Ulteriori passi in avanti dopo un inizio ... Calendario sci alpino oggi: orari 15 gennaio, programma superG St. Anton e slalom Wengen, tv, streaming, pettorali Nuovo cambio di programma per lo sci alpino, che in questo mese di gennaio non riesce a trovare pace. La discesa libera femminile di St. Anton, prova valida per la Coppa del Mondo, non si è disputata ...Una buona prova per gli azzurri nello slalom domenicale di Wengen, dove Tommaso Sala e Alex Vinatzer sono riusciti a cogliere un piazzamento nella top-10.