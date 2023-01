Sci alpino | Elena Curtoni | “Dispiaciuta per l’errore nella parte bassa”

(Di domenica 15 gennaio 2023) Il secondo super-G di St. Anton (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di scifemminile 2022-2023, oltre al secondo posto di Federica Brignone ed al terzo di Marta Bassino, vedechiudere al quarto posto a 0?52 dalla vetta, complice un errore nell’ultimo settore, dopo essere passata in testa al secondo ed al terzo intermedio. Al termine della gara ha parlato ai microfoni di Rai Sport, visibilmente delusa per essere rimasta ai piedi del podio: “Sono un po’perperché ho perso tanto. Se meno sbaglio, sto più avanti, perché la sciata ci sta“. L’azzurra ha concluso la propria analisi proiettandosi già ai prossimi appuntamenti: “Questo aspetto mi ...

OA Sport

I tecnici della Federazione internazionale diha fornito la sua approvazione per la disputa delle gare di Coppa del Mondo a Plan de Corones , località nei pressi di Bolzano. Nello specifico andranno in scena due slalom giganti donne , il ...Il duello Norvegia - Svizzera si sposta dalla discesa allo slalom. Ieri sul Lauberhorn Kilde si è lasciato alle spalle Odermatt, oggi nella prima manche della classicissima di Wengen (Svi) il padrone ... Calendario sci alpino oggi: orari 15 gennaio, programma superG St. Anton e slalom Wengen, tv, streaming, pettorali CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PERCHÉ SOFIA GOGGIA NON GAREGGIA OGGI I PETTORALI DI PARTENZA DEL SUPERG LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI WENGEN ALLE 10.15 E ALLE 13.15 12.07 La canadese Mari ...CORTINA - Le atlete della Coppa del mondo di sci alpino femminile arriveranno a Cortina d'Ampezzo già domani, 16 gennaio, per vivere una intera settimana sotto la Tofana. I primi ...