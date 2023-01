Sci alpino | Brignone | “Gran weekend | ora sogno il podio a Cortina”

Leggi su sportface

(Di domenica 15 gennaio 2023) “È un’ottima domenica, sono contenta di come sto sciando, anche se oggi non sono riuscita a fare quello che ho fatto ieri. Sono vicina. Sono molto soddisfatta, è stato unde. Il mio obiettivo sono le tappe italiane, vedremo come andrà.? È bellissimo ma anche stressante, mi sentirò quasi in dovere di performare. Anon sono mai salita sul, è il mioper il prossimo“. Così Federicaai microfoni di Rai Sport dopo il secondo posto nel super-G di St. Anton. Sulè salita anche Marta Bassino, che ha dichiarato: “È una delle mie piste preferite. È un Super-G da interpretare, sono molto contenta anche se quando ho tagliato il traguardo non pensavo di aver sciato così bene. Quando ho ...