Sci alpino | Alex Vinatzer | “Contento di un’altra top-10”; Tommaso Sala | “Ho dato tutto quello che avevo”

(Di domenica 15 gennaio 2023) Vittoria da campione del norvegese Henrik Kristoffersen nello slalom maschile di Coppa del Mondo di Wengen (Svizzera). Sulla “Maennlichen”, sotto una fitta nevicata nella seconda manche, Kristoffersen si è imposto con il tempo complessivo di 1’51?18. Per lui è arrivato il secondo successo stagionale, il 23° tra i pali stretti in carriera e il 30° nel computo complessivo nel massimo circuito internazionale. A completare il podio sono stati lo svizzero Loic Miellard (+0.20), che aveva terminato la prima manche davanti a tutti e pagato dazio nella seconda run con un errore, mentre si è classificato terzo l’altro norvegese Lucas Braathen a 0.49. Con questi riscontri Kristoffersen si preso la vetta della graduatoria di specialità con 10 punti di margine su Braathen. Bene in casa Italia,, che ...