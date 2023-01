Scherma Paralimpica | Giordan perfetto in Coppa del Mondo | per Fiumicino è oro

(Di domenica 15 gennaio 2023) Washington – Non solo i successi del fioretto “olimpico” a Parigi. L’Italia parte subito forte, con quattro medaglie, anche nella prima giornata della prova didela Washington. Vittoria nella sciabola maschile cat. A firmata da Edoardoe terza posizione per Matteo Dei Rossi. Doppio podio anche nel fioretto femminile cat. A con Ionela Andreea Mogos seconda e Loredana Trigilia terza. Torna alla vittoria Edoardo. Gara perfetta per il romano delle Fiamme Oro che da numero 1 dal ranking mondiale rispetta il pronostico e si porta a casa il successo nella prova statunitense. La sua prestazione ha avuto inizio nel tabellone dei 16 con il successo per 15-1 sullo statunitense Nicholas Badeaux. Un dominio continuo per Edoardo che si è conquistato la certezza di una ...

Il Faro online

...ai giovani Oggi e domani al Pala Lumagni di Lugo va in scena una ricchissima due giorni di, ... la seconda prova regionale sperimentaleintegrata (maschietti spada), la seconda prova ...... non a caso l'Accademia di Fermo è l'unico centro didelle Marche che organizza corsi e svolge attività agonistica nazionale ed internazionale. Per Michele, fra pochi giorni ... Scherma Paralimpica, Giordan perfetto in Coppa del Mondo: per ... La seconda giornata della storica prova di Coppa del Mondo di fioretto a Parigi vede il passaggio del turno di 9 fiorettiste azzurre. Oltre ad Alice Volpi, Francesca Palumbo e Martina Favaretto, che h ...SCHERMA - Un omaggio attraverso una sorpresa. E’ quello che è avvenuto un questi giorni nella Sala Scherma dell’Accademia Scherma Fermo dove lo schermidore Michele Massa, non appena entrato per la sua ...