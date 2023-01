Scherma | Coppa del Mondo 2023 | i fiorettisti azzurri conquistano il gradino più alto del podio a Parigi

(Di domenica 15 gennaio 2023) Il terzo tentativo è quello buono. Arriva la prima vittoria stagionale per l’Italia nella prova a squadre delladeldi fioretto maschile. Dopo il secondo posto del debutto a Bonn e il terzo del mese scorso a Tokyo, questa volta il quartetto azzurro (Tommaso Marini, Alessio Foconi, Daniele Garozzo e Guillaume Bianchi) sale sulpiùdel, trionfando a. Glihanno sconfitto in finale gli storici rivali degli Stati Uniti con il punteggio di 45-42. Una sfida equilibrata e che si è decisa negli ultimi assalti, con Marini e Foconi che hanno consegnato il +4 a Garozzo, che ha poi conservato il vantaggio nell’ultima sfida contro Massialas, vincitore ieri della prova individuale. Una semifinale durissima quella contro il Giappone, con ...

Non solo i successi del fioretto 'olimpico' a Parigi. L'Italia parte subito forte, con quattro medaglie, anche nella prima giornata della prova didel Mondo Paralimpica a Washington. Vittoria nella sciabola maschile cat. A firmata da Edoardo Giordan e terza posizione per Matteo Dei Rossi. Doppio podio anche nel fioretto femminile cat. A ...L' Italia del fioretto ha inaugurato il nuovo anno allo Stade Pierre de Coubertin e lo ha fatto festeggiando ben tre podi . A Parigi (Francia) , storica tappa didel Mondo , gli schermidori azzurri del CT Stefano Cerioni si sono distinti sia nella prova individuale femminile sia in quella maschile . Tra le donne splendido successo di Alice Volpi che, ... Scherma, Coppa del mondo: oro ad Alice Volpi, terza Francesca Palumbo nel fioretto donne COSENZA – Poco più di un migliaio di spettatori (tra abbonati a qualche centinaio di paganti), le due curve del “San Vito Marulla”, anima e cuore pulsante del tifo rossoblu, desolatamente vuote, senz ...Grande festa dello sport al cinema Pacifico con il premio Ovidio Giovani, assegnato alla campionessa Olimpica Elisa Di Francisca. La kermesse, ...